Este fin de semana, Choele Choel vivirá una invasión distinta, colorida y ruidosa: más de 120 casas rodantes y motorhomes desembarcarán en la ciudad para participar del Encuentro Rodantero 2026, una propuesta que promete cambiarle el pulso al Valle Medio durante tres jornadas intensas.

El punto de encuentro será la reconocida Isla 92, donde se organizó un espacio especial para ordenar el estacionamiento y la logística de los vehículos recreativos. La particularidad es que el predio seguirá abierto al público, por lo que vecinos y turistas podrán compartir el espacio con los viajeros que recorren el país con su casa a cuestas.

Detrás de la organización no hay grandes productoras ni eventos importados. La movida nació de vecinos de la propia localidad que integran el circuito nacional rodantero y que decidieron apostar fuerte por Choele Choel como sede. Un gesto que no solo posiciona a la ciudad en el mapa del turismo itinerante, sino que también la proyecta como destino y no solo como lugar de paso.

Durante los tres días, además, habrá presencia de artesanos y emprendedores locales, lo que generará un flujo constante de visitantes y un impacto directo en la economía regional. Comercios, estaciones de servicio, restaurantes y ferias sentirán el movimiento de una ciudad que se llena de gente, motores y mochilas viajeras.

Más de 120 casas rodantes y motorhomes coparán la Isla 92 este fin de semana.

La elección de Choele Choel no fue casual. Su ubicación estratégica en el Valle Medio, la infraestructura disponible y el entorno natural que ofrece la Isla 92 terminaron de inclinar la balanza. Sombra, río, amplitud y tranquilidad: una combinación perfecta para quienes eligen vivir viajando. Así, entre mates, charlas y vehículos alineados, Choele Choel se prepara para un fin de semana distinto, con espíritu nómade, aire festivo y una postal que promete quedar grabada en la memoria colectiva del Valle Medio.