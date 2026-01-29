Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como "organización terrorista", tras la mortal represión de las protestas masivas, declaró la jefa de la diplomacia del bloque Kaja Kallas.

"La represión no puede quedar sin respuesta", escribió la funcionaria comunitaria en la red social X. "Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos está trabajando para su propia desaparición".

Con esta inclusión de esta rama de las fuerzas armadas iraníes en la lista de la UE, los europeos se unen así a Estados Unidos, Canadá y Australia. El brazo armado ideológico de la República Islámica de Irán es acusado por organizaciones de derechos humanos de haber orquestado la mortal represión del vasto movimiento de protestas que estremeció al país las últimas semanas y dejó miles de muertos.

"'Terrorista', así es como se califica a un régimen que reprime con sangre las manifestaciones de su propio pueblo", expresó por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La UE también decidió sancionar a varios funcionarios iraníes, incluido el ministro del Interior, Eskandar Momeni, el jefe de la policía y varios líderes de la Guardia Revolucionaria. En total, unas 21 entidades e individuos son objeto de estas sanciones, que les prohíben entrar en la UE y congelan sus activos en el territorio del bloque.

Fuentes: afp/ap

