El Gobierno de Irán señaló que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar una flota a la zona.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, señaló: "Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil. Si quieren que las negociaciones tomen forma, deben cesar las amenazas, demandas excesivas y cuestiones ilógicas planteadas". "No se puede hablar de conversaciones en un ambiente de amenazas", subrayó el diplomático. Araqchi dijo que no ha tenido contacto reciente con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y agregó que "Irán no ha buscado negociaciones".

"Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país", indicó, por su parte, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Ghariabadi, en un encuentro con la prensa extranjera en Teherán.

El diplomático señaló que Irán está preparado para la guerra y para dar una "respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada", añadió.

Como ha venido advirtiendo el Gobierno iraní, el viceministro de RR. EE. Ghariabadi indicó que el lugar desde donde provenga un ataque contra Irán o desde donde despeguen cazas estadounidenses para atacar "será un blanco legítimo para nosotros, y no todo el país desde el cual comenzó la ofensiva".

Aseguró que EE. UU. "debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real" y que si Washington quiere "una negociación cuyo resultado no esté definido previamente, se puede evaluar la opción".

Ghariabadi también afirmó que lo canales de diálogo con Estados Unidos siempre están abiertos pero ahora mismo no hay conversaciones. "EE. UU. ha planteado negociar. Lo importante es el nivel de seriedad que tiene para negociar", dijo.

En ese sentido, el viceministro señaló que si con el despliegue militar Washington busca "presionarnos para conseguir sus objetivos en las negociaciones, no lo lograrán". "Si entramos a una negociación, será con autoridad y una postura firme", agregó.

Aunque las protestas que sacudieron Irán especialmente los días 8 y 9 de enero fueron sofocadas por el régimen y ya no hay manifestaciones relevantes en el país, Trump ha mantenido su instrucción de enviar la flota a la región.

Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención de Estados Unidos y ha señalado que si se produce un ataque considerará objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de "terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras oenegés opositoras como HRANA, ubican la cifra en alrededor de 6.000.

Fuentes: efe, afp

