Los incendios forestales que arrasan el sur de Chile ya provocaron la muerte de 19 personas. También hay más de 50 mil evacuados. El gobierno decretó "estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío" debido a incendios forestales que arrasan el sur del país americano. Las llamas se iniciaron la tarde del sábado, en medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, y avanzaron de madrugada, destruyendo varias poblaciones.

"Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles", indicó el presidente Gabriel Boric en la red social X. La medida implica que las fuerzas armadas tomarán el control allí, entre otras cosas.

Además, más de 50.000 personas han sido evacuadas en Ñuble y Bíobio, unos 500 km al sur de Santiago, declaró el ministro de Seguridad, Luis Cordero. "Estamos enfrentando un cuadro complejo", alertó el Ministerio del Interior. En los últimos años, los incendios forestales han afectado fuertemente a Chile, en especial en la zona centro-sur.

El 2 de febrero de 2024, varios incendios se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago. El siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía.

Las autoridades indicaron que por el momento no existe una causa oficial confirmada y apelaron a la cautela, subrayando que el análisis técnico de un accidente de esta magnitud requiere tiempo y una investigación exhaustiva antes de determinar responsabilidades.

