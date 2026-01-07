Mientras negocia con Delcy Rodríguez la transición tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. En su red social Truth Social, Trump informó que el petróleo sancionado se venderá a precio de mercado, y los ingresos resultantes serán controlados "por mí, como presidente de los Estados Unidos" para "asegurar que se utilicen en beneficio del pueblo de Venezuela y los Estados Unidos", ¡sin dar más detalles! "He pedido al Secretario de Energía Chris Wright que ejecute este plan, inmediatamente", añadió. "Será llevado por barcos de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos".

Trump se reunirá el viernes con ejecutivos petroleros estadounidenses mientras insta a las empresas a invertir en la reactivación de la producción de Venezuela, después de que dijera que EE. UU. podría subsidiar los esfuerzos de las compañías petroleras para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela Estimó que el proyecto podría tardar menos de 18 meses.

Aun así, los analistas sugieren que la reconstrucción de los deteriorados campos petroleros de Venezuela y las inversiones en infraestructura energética y plantas nuevas y mejoradas serán una tarea enorme. Trump dijo anteriormente que Estados Unidos llevaría a cabo una segunda operación militar en Venezuela si Rodríguez no cumplía con las demandas de la administración. EE. UU. ya importa una pequeña cantidad de crudo venezolano a la costa del Golfo: alrededor de 3.4 millones de barriles en octubre de 2025, los datos federales más recientes disponibles.

El petróleo al que se refiere Trump probablemente también irá al Golfo, donde las refinerías ya están equipadas para manejar este tipo de crudo pesado. Según los expertos, la cantidad de petróleo que Trump citó podría representar los barriles que se han acumulado durante el bloqueo.

