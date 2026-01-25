Una manifestación política en el centro de Brasilia terminó este domingo en una escena de caos y conmoción, luego de que un rayo impactara en plena plaza durante una marcha de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. El fenómeno ocurrió en medio de un fuerte temporal que afectó al Distrito Federal y dejó al menos 30 personas heridas, varias de ellas de gravedad.

El episodio se produjo mientras miles de manifestantes participaban de una movilización que reclamaba la liberación de Bolsonaro, quien permanece detenido desde noviembre tras ser condenado por su rol en el intento de golpe institucional contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La descarga eléctrica cayó en una zona donde se concentraban los asistentes, generando pánico, corridas y una inmediata intervención de los equipos de emergencia.

De acuerdo a información publicada por el diario Correio Brasiliense, al menos ocho personas se encuentran en estado grave, mientras que el resto sufrió heridas de diversa consideración. Los servicios sanitarios trabajaron durante horas bajo la lluvia para asistir a las víctimas y trasladarlas a centros de salud de la capital.

La movilización había sido convocada y encabezada por el diputado Nikolas Ferreira, una de las figuras más visibles de la derecha brasileña. El legislador llegó a Brasilia tras realizar una caminata simbólica de más de 200 kilómetros desde el estado de Minas Gerais, una acción que logró reunir a una multitud vestida con los colores verde y amarillo, a pesar de las advertencias meteorológicas.

Antes del incidente, Ferreira había enmarcado la protesta como una demostración política en un año atravesado por fuertes tensiones institucionales y procesos electorales clave. También había renovado sus críticas al Supremo Tribunal Federal por las condenas relacionadas con los ataques a las sedes de los tres poderes del Estado ocurridos el 8 de enero de 2023.

Lo que estaba pensado como una muestra de fuerza de la oposición terminó abruptamente interrumpido por la tragedia, en un contexto de alta polarización política. Mientras las autoridades siguen de cerca la evolución de los heridos, el episodio reavivó el debate sobre la exposición de multitudes a eventos climáticos extremos y la tensión permanente que atraviesa la escena política brasileña.