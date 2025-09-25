Advertencia de Zelenski: Rusia debe poner fin a la guerra o los funcionarios de Putin deberán encontrar refugios antibombas

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que si Rusia no pone fin a la guerra, los funcionarios que trabajan en el Kremlin deben asegurarse de saber dónde está el refugio antibombas más cercano. Zelenskí dijo que tenía el respaldo explícito del presidente Donald Trump para atacar objetivos rusos como la infraestructura energética y las fábricas de armas. Y dijo que si Ucrania recibe armamento adicional de largo alcance de los EE. UU., "lo usaremos".

Zelenskí le dijo al medio estadounidense Axios que le hizo una petición particular a Trump cuando los dos líderes se reunieron el martes: un nuevo sistema de armas que, según dijo, obligaría al presidente ruso Vladimir Putin a sentarse a la mesa de negociaciones.

El presidente ucraniano dijo que nombraría el sistema una vez que se apagaran las cámaras, y agregó que Trump le dijo: "Trabajaremos en ello". Zelenski dijo que Ucrania no bombardearía a civiles porque "no somos terroristas". Pero sugirió que los centros del poder ruso, como el Kremlin, estaban muy presentes sobre la mesa.

"Tienen que saber dónde están los refugios antibombas", dijo Zelenski sobre los funcionarios del Kremlin. "Lo necesitan. Si no detienen la guerra, lo necesitarán en cualquier caso". "Tienen que saber que nosotros en Ucrania, cada día, responderemos. Si nos atacan, les responderemos". Acercamiento: Zelensky dijo que durante su reunión el día anterior, Trump mencionó el hecho de que Ucrania debería responder a los ataques rusos con la misma moneda.