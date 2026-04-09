En una maratónica sesión que se extendió por más de 11 horas, la coalición de La Libertad Avanza y sus aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares. La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

La norma modifica los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, flexibilizando las condiciones para la explotación de recursos naturales. Además de los diputados de La Libertad Avanza, votaron a favor el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y seis legisladores de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, José Núñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila.

El oficialismo incluso logró sumar a dos diputados de Unión por la Patria: Cristian Andino y Jorge Chica, ambos de San Juan. Las abstenciones provinieron de Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

En oposición se expresó la mayoría de Unión por la Patria, gran parte de Provincias Unidas (11 integrantes), los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum necesario para avanzar en la sesión y sancionar la norma. Junto a los legisladores libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y cinco miembros del bloque Unidos, incluido el presidente del bloque, Jorge Rizzotti, y Gisella Scaglia.

Pasada la una de la mañana, y tras un debate más ágil de lo previsto, la votación final reflejó 137 votos a favor frente a 111 en contra, consolidando la sanción definitiva de la reforma.