Manifestantes se concentran frente al Congreso y realizan una vigilia contra la Ley de Glaciares, en paralelo al debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados y que se extenderá hasta la madrugada. La protesta reúne a organizaciones ambientalistas, partidos de izquierda y dirigentes políticos, que se mantienen en el lugar a la espera de la votación del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Durante la tarde se registraron momentos de tensión con la Policía, que intentó evitar el corte de calles y ordenar a los manifestantes sobre la vereda. En ese contexto, al menos una persona fue demorada. Más temprano, también hubo incidentes durante una protesta de Greenpeace. Siete manifestantes fueron detenidos luego de trepar el Monumento a los Dos Congresos y desplegar banderas con consignas como “La Ley de Glaciares no se toca”.

En la movilización también participaron dirigentes políticos, entre ellos la diputada provincial, Mayra Mendoza, quien cuestionó el avance del proyecto y reclamó que “la política escuche a la calle”.

Dentro del Congreso, el oficialismo impulsa la aprobación de la iniciativa, que propone que cada provincia pueda determinar qué actividades productivas se permiten sobre los cuerpos de hielo. En este contexto, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, y confía en contar con los votos necesarios para aprobar la norma.