Fernández pidió paciencia con el turismo pero prometió subsidios

Luego del acto formal y firma de convenios, el presidente de la Nación Alberto Fernández, dio luz verde a la conferencia de prensa, donde la mayoría de los periodistas representaba a medios locales, tanto de Villa la Angostura como de San Martín de los Andes. Y el foco también fue sobre una de las actividades motoras y con base en la región: el turismo. Se pidió paciencia para no tomar medidas que signifiquen un retroceso, pero entendiendo el impacto económico que genera esta parálisis, el primer mandatario anunció que ya trabaja en subsidios para el sector. “Muchos ya recibieron ayuda, porque son pequeñas empresas y accedieron a través de los subsidios que ya entregamos”, aclaró.

Fernández expresó que “todos queremos disfrutar de la nieve, de esta belleza (en alusión a Villa la Angostura) pero no queremos que esto signifique un riesgo. Les pido que no nos apresuremos, tengamos paciencia. No me quiero poner severo, pero sabemos lo qué produce este virus: donde llega, se multiplica rápidamente. Yo confío en los gobernadores. Entiendo la preocupación de todos, pero les pido que sean pacientes”. Y agregó: “El gobernador (Gutiérrez) sabrá cuándo es el momento en qué pueda comenzar esto. Estamos muy lejos de haber podido superar el problema (por la pandemia)”.

En este punto, intervino el gobernador neuquino, para comentar que personalmente se había contacto con los propietarios de los centros de esquí. “Quiero llevar tranquilidad. El turismo tiene que empezar con el turismo de los residentes y de cercanía, tanto en Caviahue, La Angostura, San Martín y Villa Pehuenia. Están de acuerdo en abrir, vamos a ver cómo funciona esto. De manera secuencial y progresiva, en la medida que podamos, vamos a ir avanzando”, explicó Gutiérrez. Y en ese tren, Fernández puntualizó: “Estamos viendo de aplicar subsidios a la actividad turística, algunas ya los recibieron porque son pymes y hemos ayudado a pagar los sueldos y lo seguiremos haciendo”.

Otra de las preguntas al presidente de la Nación estuvo relacionada con la situación económica del país, la proyección pos pandemia y en ese contexto, el rol de Vaca Muerta. “Tenemos que resolver el tema de la deuda, es una condición necesaria para pensar el futuro. No es lo mismo gobernar un país en default u otro que no, pero no queremos que por afrontar el pago de la deuda tengamos que postegar el país. Como creo esto, Vaca Muerta tiene un rol central, porque es esencialmente producción que genera y produce divisas para el país. Y en eso pensamos cuando definimos el barril criollo del petróleo y para darle aliento a los inversores", explicó Fernández. Y agregó: “Vislumbro que, si logramos acordar con los acreedores, el despegue de la Argentina va a ser grandioso. Y vamos a empezar de abajo, porque el costo de la pandemia ha significado un peso estatal terrible”.