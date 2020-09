El exdiputado lloró y pidió disculpas

Luego del escándalo que se produjo este jueves en plena sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, el ahora exdiputado Juan Ameri, pidió disculpas públicamente y se quebró al aire en medio de una nota.

“Fue grave, realmente. Me hago cargo. Me da mucha vergüenza”, dijo antes de presentar la renuncia a su cargo.

Esto dijo en una nota ante las cámaras del canal de noticias TN:

Ameri habló sobre el bochornoso episodio, y trató de explicar lo sucedido: “Vivimos en un monoambiente, es muy chico. Aprovechando que estaba caída la sesión, vi que mi pareja salió del baño y le pregunté cómo estaba, por la operación que se realizó hace poco para colocarse prótesis mamarias”, relató.

“En ese momento se sentó conmigo y le di un beso en el seno sin percatarme de que había vuelto la conexión. Fue un momento de intimidad con mi pareja que se filtró. Fue grave, realmente, me hago cargo y me da mucha vergüenza. Me angustia mucho lo que está pasando”, dijo el diputado al quebrar en llanto frente a la cámara.