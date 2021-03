María Cash "nunca salió de Salta y no está viva"

Una testigo de una red de tratas que vinculó ante la Justicia a miembros del Servicio Penitenciario Federal con la desaparición de la joven, fue torturada y golpeada por dos personas en su casa de la ciudad de Salta

La mujer denunció ante la justicia a su ex esposo, un integrante del Servicio Penitenciario Federal, por la desaparición de María Cash, que fue vista por última vez en julio de 2011. Dijo que el hombre estaba vinculado a secuestros relacionados a la trata de personas en la región.

Luego de ese episodio, en una entrevista al medio salteño El Expreso, aseguró que la joven desaparecida "nunca salió de Salta" y "no estaría viva".

"Todo comenzó cuando me sacaron la tenencia de mis hijos, pese a que yo había denunciado a mi ex marido por violencia de género. Para evitar los golpes y decir 'basta', le dije que iba a hablar de lo que había escuchado en esas reuniones en donde se nombraba a la señorita María Cash", aseguró la mujer.

Agregó que su ex pareja y otros dos agentes del Servicio Penitenciario Federal se organizaban en distintas casas de Campo Quijano para cometer delitos de trata de personas. María Cash no fue la única persona. Hablaban de traslado de bolsas con ropa de mujeres que no se podían tocar", dijo.

"Aparentemente, era la chica con diferente color de cabello y más flaca. Hablaban sobre la muerte seca; no comprendo mucho sobre el tema, quizás son códigos", detalló, y afirmó que no hizo la denuncia porque "había violencia que se ejercía sobre la familia".

Sobre la desaparición de María Cash dio detalles sobre cómo fue trasladada. "Hay un auto que era mío y desapareció. En ese vehículo fue transportada María con uno de mis hijos", relató.

También habló sobre la modalidad de traslado de la persona secuestrada. "En ese tiempo en el que vivíamos en Campo Quijano había que formar una escena familiar; si yo no podía estar, mis hijos tenían que hacer creer que la persona que llevaban era una mamá".

Hace unos días, la mujer denunció que fue golpeada con palos y tajeada con un arma blanca con la inscripción "el macho siempre gana", frase que según el relato de ella, los atacantes le repitieron de manera insistente.

Su abogado, Sergio Chiericotti, sostuvo: “Mi clienta, insiste que una de esas chicas era María Cash. Es más, su hijo mayor, hoy de 17 años, tiene en su memoria la misma información pues él, en ese entonces de 10 años, era el encargado de llevarle agua a las muchachas". Y añadió: "Esa historia tiene otro final escandaloso".

María Cash, tenía 29 años cuando desapareció. Era diseñadora de ropa y había emprendido un viaje desde la terminal de Retiro, en Buenos Aires hacia San Salvador de Jujuy. Fue vista por última vez en Salta, el 8 de julio.

Durante siete años el caso fue investigado por la policía y se siguieron diversas pistas, sin poder dar con su paradero. El Ministerio de Justicia llegó a ofrecer una recompensa de 700 mil pesos a quien pudiera aportar datos, sin éxito. Su padre murió en un accidente de autos mientras recorría el país buscándola.

Es otro de los casos enigmáticos de desaparición de personas en democracia en la Argentina, aunque todo apunta a redes de trata protegidas por el poder o que involucra a miembros de fuerzas de seguridad.