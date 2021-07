"No rompí el aislamiento, se equivocó Migraciones"

El martes 13 la Dirección de Migraciones del país alertó que uno de los pasajeros que ingresó al país con la variante Delta había roto el aislamiento obligatorio y circuló por la Ciudad de Buenos Aires. La situación casó indignación y preocupación en la sociedad, ya que la noticia s difundió rápidamente, a modo de alarma.

Ahora bien, el joven acusado (D.M.A sus iniciales, según medios nacionales), salió a desmentir al organismo diciendo que no incumplió la norma y que se trató de un error.

“Hubo un error de Migraciones y bueno ahora tengo salir a aclararlo seguramente, pero nunca se rompió el aislamiento. Vinieron, no tenían el piso y el número, porque yo en la declaración jurada se ve que no lo llegué a agregar porque la hice rápido en el aeropuerto. Me llamaron, les pasé cuál era el número y el piso de mi departamento. Y nunca más pasaron y nunca más me llamaron”.