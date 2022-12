Fondos de Coparticipación: el Gobierno recusará a los jueces de la Corte

En una polémica decisión el presidente Alberto Fernández anunció este jueves que recusará a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentará un pedido de revocatoria "in extremis" contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.



"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.

Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento ??https://t.co/l7TFGKIHCU pic.twitter.com/CBXfonGBkG — Casa Rosada (@CasaRosada) December 22, 2022





Posteriormente, el mandatario reiteró en declaraciones a los medios que el fallo es "muy singular" y de "imposible cumplimiento".



Fernández indicó que las leyes sancionadas por el Congreso "se deben cumplir" y añadió que la norma en cuestión "no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad".



Sobre ese punto, aclaró que "más allá" de que quiera cumplir con el fallo, debe enviar una ley al Congreso que "resuelva un nuevo presupuesto" para que se establezca "de dónde va a sacar los fondos", y en ese caso si es con "impuestos, aumento de retenciones o endeudamiento".



El mandatario señaló que la Corte estableció que Nación debe asignar 2,95% de transferencia a la Ciudad pero que el Gobierno "no tiene la menor idea" de por qué "llegaron a ese cálculo" en el máximo tribunal, al advertir que "ese dinero no está en el presupuesto nacional".



También consideró que con el fallo se asiste a un "choque de poderes" porque el máximo tribunal "logró lo increíble", en referencia al hecho de que una resolución "contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo".



"La Constitución nacional no menciona jamás a la ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación", apuntó el jefe de Estado.



El Gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye "un fallo político, de cara al año electoral" y advirtió que, con esa decisión, "la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA".

La oposición por su parte cerró filas detrás de Horacio Rodríguez Larreta y amenazó con el juicio político y denuncias penales.

Las sentencias no se discuten, se cumplen. La desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 23, 2022

Fuente: Telam