Fuerte cruce entre Alberto Fernández y el Presidente de Uruguay

La primera cumbre del Mercosur, llevó a cabo este jueves en Paraguay de forma presencial luego de la pandemia. En la misma, Alberto Fernández y el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, tuvieron un fuerte cruce, por las negociaciones que lleva ese país con China en busca de un tratado del libre comercio.

El Presidente se opone a la iniciativa uruguaya porque considera que “hay que actuar de manera conjunta”, a lo que Lacalle Pou le respondió de una forma muy particular "los invitaremos a sumarse a las negociaciones con China para hacer un bloque con más potencia negociadora, pero si no lo hacen, Uruguay va a avanzar”. Como testimonio de esas diferencias, Uruguay no firmó el documento final.

En este sentido, Fernández dijo que “no me niego en nada a analizar lo que mi amigo Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos”. Y agregó “va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes que tiene Brasil, de esta forma va a ser mucho más fuerte”.

“La mejor manera de proteger a mi Nación y a mi pueblo es abriéndome al mundo”, remarcó Lacalle Pou. El tratado con China genera roces entre los socios del Mercosur, especialmente con Paraguay, que no mantiene hace algunos años relaciones diplomáticas con el gigante asiático por su reconocimiento a Taiwán, al que reconoce como Estado y eso le vale un severo choque con Beijing.

“En este escenario tan difícil, lo único que pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí, porque todo eso es de corto aliento”, aseveró el Presidente.

Además, durante su ponencia Alberto Fernández aseguró que a él y a sus pares del mundo les tocó gobernar en un “momento singular y difícil”. "Tenemos que estar más unidos que nunca, sino vamos a cometer el peor de los errores" y dijo que "hay que resolver las asimetrías" dentro del bloque que preocupan a Uruguay y Paraguay.

“Durante un año, la economía global se paralizó y todos lo padecimos. Después comenzó un proceso de recuperación paulatina y cuando esta empezaba a parecer sostenida, se desató una guerra en el Hemisferio Norte que tiene consecuencias del tiempo que vivimos”, afirmó el primer mandatario.

También, el Presidente agregó que por la globalización, lo que ocurre en cualquier latitud del mundo repercute inexorablemente sobre todas las regiones del mundo. “Y cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría”.

Mirá las palabras de Alberto Fernández: