Taylor criticó a Alberto, a Guzmán y a un dirigente neuquino

El ex diputado provincial neuquino y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC), Jorge Taylor (PRO), criticó al gobierno de Alberto Fernández, al ex ministro de Economía, Martín Guzmán y apuntó sus dardos contra un conocido dirigente neuquino al que prefirió no mencionar. “Mientras en el gobierno nacional se van los que se tenían que ir, en Neuquén ¡vuelven los que no deberían volver!”, cuestionó.

En sus críticas, de las que no escapó el MPN, dijo: “Además de la enorme improvisación de hoy, los neuquinos debemos recordar que un gobierno del partido provincial de siempre, gobernado entonces por el ex gobernador que irónicamente hoy quiere reciclarse y volver a aparecer en un espacio del que no forma parte, recibió en 1992 en compensación por su apoyo a la privatización de YPF la impresionante suma de U$S 900.000.000”.

“Si esos fondos hubieran sido aplicados a infraestructura para el desarrollo, la provincia habría dado un enorme salto de crecimiento económico”, aseveró el empresario de San Martín de los Andes.

En su rechazo al pedido de ingreso a JxC que realizó el dirigente al que alude, Taylor señaló: “Si todos los neuquinos aceptamos que el verdadero cambio no se producirá siguiendo con lo mismo o reciclando los fracasos y nos animamos con coraje, determinación e integridad a dar el salto hacia la libertad y el desarrollo, habremos puesto en marcha la necesaria institución de la alternancia y el progreso”.

Mientras que sobre el gobierno nacional señaló que “el desastre de inflación que vivimos, los cepos, el intervencionismo y la falta total de rumbo económico precipitaron la inevitable -aunque irresponsable y desprolija- salida del ministro Guzmán, hecho que puso en marcha una corrida cambiaria y sigue empeorando la situación de la gran mayoría del pueblo argentino”.

“Ahora el presidente intenta una vez más explicar la crisis creando teorías conspirativas y buscando culpables donde no los hay de tal forma que, en lugar de encontrar soluciones, siguen profundizando los problemas que ellos mismos han creado”, concluyó.