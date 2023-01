Sin atención, tuvo que parir en la calle y la bebé se fracturó

Una mujer debió parir en la calle, al no ser atendida en el hospital Papa Francisco de Salta. Su bebé se fracturó la clavícula y el ministro de Salud salteño, Federico Mangione, abrió un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en el caso.

El hecho ocurrió el jueves pasado, por la noche, cuando la mujer se acercó al establecimiento de salud. Según detalló ella, y también los testigos, le negaron la atención "por falta de personal especializado". La pareja de la víctima de violencia obstétrica, Sergio, contó a medios nacionales que al no recibir atención, solicitaron al personal médico que llamen una ambulancia para trasladarla a otro centro de salud. "Mi mujer no soportaba más el dolor, así que les pedí que llamen una ambulancia y me dijeron que yo tenía que llamar al 911", detalló el hombre, indignado.

Sergio, aseguró que, frente a la desesperación; decidió buscar un taxi para poder llevar a su pareja a otro hospital. Pero, una mujer que se encontraba en la guardia de Papa Francisco y que presenció la situación, se ofreció a llevarlos en su auto particular. Cuando bajaron el cordón de la vereda, la mujer rompió bolsa en el medio de la calle. "Mi mujer ya no podía caminar", afirmó Sergio.

La mujer entró en trabajo de parto en la calle, frente a las puertas del hospital en el cual le negaron la atención. Allí, fue asistida por enfermeros y médicos que se percataron del grave hecho. No obstante, según fuentes oficiales, la bebé cayó y resultó herida.

El momento quedó filmado y recorre las redes sociales. Por su parte, el doctor Daniel Mamaní, gerente del hospital Papa Francisco, repudió lo ocurrido e indicó que todo lo que sucedió, quedó registrado en el nosocomio. Asimismo, aseguró que habrá sanciones para el personal involucrado.