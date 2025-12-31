Con motivo de la celebración de Año Nuevo, los comercios de Neuquén capital y la región funcionarán con horarios reducidos este miércoles 31 de diciembre, según lo dispuesto por el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén (CEC).

El esquema establece diferencias según la localidad y el tipo de establecimiento, con un cierre más temprano para supermercados y grandes superficies, con el objetivo de ordenar la actividad comercial y garantizar el descanso de los trabajadores mercantiles.

Horarios de cierre por localidad

En el caso de los comercios de cercanía y pymes, el horario de cierre será a las 14 horas en Neuquén capital, Plottier y Centenario.

Este horario alcanza a locales barriales, negocios de indumentaria, electrodomésticos, zapaterías y otros rubros encuadrados como pequeñas y medianas empresas.

En tanto, en las ciudades de Rincón de los Sauces y Cutral Co, el cierre de los comercios será a las 13 horas, de acuerdo a los acuerdos locales vigentes.

Supermercados y grandes superficies

Para los supermercados, hipermercados y grandes superficies comerciales, el CEC informó que el horario límite de atención al público será a las 12 horas, sin excepciones, durante el 31 de diciembre.

Desde el gremio recordaron que el cumplimiento de estos horarios es obligatorio y que el esquema se aplica exclusivamente por la celebración de Año Nuevo, a fin de resguardar los derechos laborales y evitar sanciones.

Recomendaciones para los consumidores

Ante este cronograma especial, se recomienda a vecinos anticipar las compras de último momento, especialmente de alimentos, bebidas y productos esenciales, ya que durante la tarde del 31 de diciembre la mayoría de los comercios permanecerán cerrados.

El esquema difundido por el CEC replica el funcionamiento habitual de fechas festivas y busca equilibrar la actividad comercial con el descanso de los trabajadores en una de las celebraciones más importantes del año.