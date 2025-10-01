¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 01 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
INVESTIGACIÓN

El acusado de cavar el pozo del triple femicidio se negó a declarar

Ariel Giménez, detenido por encubrimiento agravado, había relatado a la Policía que recibió dinero y drogas por tareas en la “casa del horror”, pero no ratificó su versión ante la Justicia.

Por Redacción

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 18:38
PUBLICIDAD
El joven de 29 años, señalado por cavar y tapar el pozo en la casa del horror, se presentó voluntariamente, pero luego se negó a declarar ante el fiscal Carlos Arribas.

El caso del triple femicidio narco en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con la declaración de Ariel Jeremías Alexis Giménez (29), señalado como el hombre que cavó y luego tapó el pozo donde fueron hallados los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

El joven se presentó el sábado en una comisaría bonaerense, luego de haber sido buscado tras un allanamiento en su domicilio. Ante la Policía Bonaerense relató que el 19 de septiembre una pareja conocida le pidió alquilar un parlante para una fiesta en la casa de Chañar y Río Jáchal, a cambio de 30 mil pesos y drogas. Al día siguiente regresó y le ofrecieron otra “changa”: rellenar un pozo a medio tapar en el patio trasero. Según dijo, no sospechó nada raro, lo hizo y cobró 45 mil pesos, además de quedarse con las herramientas que luego vendió a un vecino.

El acusado también negó haber descartado su celular, como trascendió en un principio, y afirmó que fue robado. Tras su presentación, la Justicia dispuso su detención por encubrimiento agravado. Sin embargo, cuando fue indagado por el fiscal Carlos Adrián Arribas, se negó a declarar, por lo que su relato ante la Policía carece de validez judicial.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD