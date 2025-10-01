El acusado de cavar el pozo del triple femicidio se negó a declarar

El caso del triple femicidio narco en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con la declaración de Ariel Jeremías Alexis Giménez (29), señalado como el hombre que cavó y luego tapó el pozo donde fueron hallados los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

El joven se presentó el sábado en una comisaría bonaerense, luego de haber sido buscado tras un allanamiento en su domicilio. Ante la Policía Bonaerense relató que el 19 de septiembre una pareja conocida le pidió alquilar un parlante para una fiesta en la casa de Chañar y Río Jáchal, a cambio de 30 mil pesos y drogas. Al día siguiente regresó y le ofrecieron otra “changa”: rellenar un pozo a medio tapar en el patio trasero. Según dijo, no sospechó nada raro, lo hizo y cobró 45 mil pesos, además de quedarse con las herramientas que luego vendió a un vecino.

El acusado también negó haber descartado su celular, como trascendió en un principio, y afirmó que fue robado. Tras su presentación, la Justicia dispuso su detención por encubrimiento agravado. Sin embargo, cuando fue indagado por el fiscal Carlos Adrián Arribas, se negó a declarar, por lo que su relato ante la Policía carece de validez judicial.