Bullrich pide que Espert aclare acusaciones por financiamiento de campaña

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, insistió en que José Luis Espert debe volver a los medios de comunicación para responder de manera “clara” sobre las acusaciones que lo vinculan con un presunto financiamiento de su campaña presidencial de 2019.

Durante una entrevista con A24, Bullrich cuestionó las acciones impulsadas desde la oposición y advirtió: “Me parece que eso es el manoseo total y absoluto de las instituciones, querer sacar a un diputado por un hecho. Bueno, eso es un clásico, pero ese clásico hay que cortarlo, porque si no las instituciones de la República y cualquier diputado está a merced de una mayoría de circunstancias”.

La ministra destacó que su fuerza política mantiene una “vara altísima” en comparación con otras fuerzas: “Ellos no tienen ninguna, ninguna vara. Nosotros tenemos una vara muy alta. Entonces, como tenemos una vara muy alta y el voto liberal, el voto republicano, exige respuestas”. En ese marco, Bullrich consideró que Espert debe responder con claridad ante la ciudadanía: “En este sentido, me parece que José Luis tiene que volver y estar claro. Punto. Es lo que yo pienso”.

Por su parte, Espert, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Buenos Aires, afirmó sobre la causa que lo vincula con Fred Machado: “La causa es de 2021 y hablan de la campaña en 2019. Está compuesta por recortes de diarios que eran una campaña de difamación. En 2021 me veían como amenaza, yo entré como diputado. Me hacen una campaña sucia relacionándome con la campaña de 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa”. Sin embargo, evitó desmentir el supuesto depósito de 200 mil dólares que motivó la denuncia.