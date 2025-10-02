¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 02 de Octubre, Neuquén, Argentina
NUEVO ENCUENTRO

Gobernabilidad en juego: Milei recibe a Macri en Olivos

El mandatario apuesta a un nuevo encuentro con el líder del PRO para acercar posiciones y tender puentes con otros sectores tras el revés en el Congreso.

Por Redacción

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 19:52
En un contexto de fragilidad política y tras los vetos rechazados, el Gobierno busca fortalecer la relación con el exmandatario para impulsar su agenda.

El presidente, Javier Milei, recibirá este viernes en la Quinta de Olivos a su antecesor, Mauricio Macri, en lo que será el segundo encuentro en menos de una semana entre ambos dirigentes. La reunión, de la que también participará el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apunta a consolidar un canal de diálogo político que le permita al oficialismo avanzar con las reformas que impulsa en el Congreso.

La confirmación del cónclave llega en un momento de tensión para el Gobierno, luego de que el Senado rechazara los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, que obligan a la Casa Rosada a garantizar los recursos para las universidades públicas y el Hospital Garrahan.

El vínculo entre Milei y Macri comenzó a recomponerse la semana pasada, cuando el libertario le agradeció públicamente desde Nueva York el apoyo del exmandatario en medio de la fragilidad política del Ejecutivo. Ese gesto fue el puntapié para un encuentro en Olivos el último domingo, en el que conversaron durante tres horas, acompañados únicamente por Francos.

En esa charla, Macri transmitió su visión sobre la situación del país y advirtió que las recientes derrotas legislativas de La Libertad Avanza responden a la falta de diálogo con otros espacios políticos. Según trascendió, el ex presidente insistió en la necesidad de construir mayor gobernabilidad, un punto que también subrayó la administración de Donald Trump al anunciar un apoyo financiero para la Argentina.

