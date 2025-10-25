Una mañana marcada por la tragedia

La fuerte tormenta que golpeó a Buenos Aires desde la madrugada dejó una víctima fatal y escenas de angustia en distintos puntos del Área Metropolitana.

El episodio más dramático ocurrió en la avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela, donde un taxista de 60 años murió descompensado mientras circulaba por una colectora completamente inundada.

El hombre fue identificado como Héctor Hermosa. Bomberos que realizaban tareas de evacuación lo encontraron inconsciente dentro del vehículo, rodeado de agua. Pese a la rápida intervención de una ambulancia del SAME, los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento.

El tránsito permaneció cortado durante varias horas por el nivel del agua y los trabajos de emergencia.

Una ciudad colapsada por el temporal

La tormenta comenzó durante la madrugada y se intensificó hacia las primeras horas del sábado. En pocos minutos, las calles se convirtieron en ríos y la General Paz volvió a ser el punto más afectado, con varios tramos completamente anegados.

Las colectoras y los pasos bajo nivel quedaron intransitables, obligando a los conductores a abandonar sus autos en medio del agua. En barrios del norte y oeste del conurbano, la situación fue similar: anegamientos, cortes de luz y calles bloqueadas.

Alerta por más lluvias y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Se esperan precipitaciones de variada intensidad y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora durante la tarde.

Las autoridades recomiendan evitar circular por zonas inundadas, no acercarse a cables o postes caídos y permanecer en lugares seguros hasta que mejore el clima.

Angustia y preocupación

El temporal volvió a exponer la vulnerabilidad de la Ciudad frente a las lluvias intensas. Calles colapsadas, autos flotando y un trabajador muerto en plena jornada laboral reflejan el impacto de un fenómeno que se repite cada vez con mayor frecuencia.

Mientras el agua comienza a descender lentamente, la imagen de la General Paz bajo el agua y la noticia del taxista fallecido dejaron una mezcla de tristeza, miedo e indignación entre los vecinos.