Buenos Aires bajo el agua: rescates, calles anegadas y alerta por lo que viene este sábado

Una madrugada caótica en el AMBA

Durante la madrugada del sábado, una fuerte tormenta azotó a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense, dejando más de 100 milímetros de agua acumulada en pocas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta naranja por tormentas y una alerta amarilla por vientos, que se cumplieron con intensidad.

Las consecuencias se sintieron desde temprano: calles cortadas, avenidas bajo el agua y barrios enteros anegados. En redes sociales se multiplicaron los videos y fotos que mostraban cómo la avenida General Paz quedó completamente inundada, a la altura de Beiró, donde varios vehículos quedaron varados.

Rescate en plena General Paz

Una de las escenas más impactantes de la mañana se dio en ese sector de la General Paz, donde un hombre debió ser evacuado con el agua hasta la cintura. Entre los autos afectados se encontraba un taxi y un vehículo particular, ambos cubiertos por el agua.

El tránsito permaneció interrumpido en ese tramo, mientras los equipos de emergencia trabajaban para asistir a los damnificados y drenar el agua acumulada.

Zonas más afectadas

Entre las localidades más golpeadas por el temporal se destacan San Martín, Sáenz Peña, Santos Lugares y Saavedra, donde la acumulación de agua dificultó la circulación desde las primeras horas del día.

Gran parte del conurbano amaneció con calles anegadas, sumando complicaciones en el transporte público y en los accesos a la Ciudad.

Qué dice el pronóstico para las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el mal tiempo continuará durante la mañana de este sábado, aunque se espera una mejora progresiva hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre 16 y 21 grados, con una probabilidad de lluvia que descenderá al 10% en horas de la tarde.

Sin embargo, la alerta amarilla por fuertes vientos sigue vigente para la Ciudad y el Gran Buenos Aires, con ráfagas de entre 42 y 69 km/h.

Recomendaciones de las autoridades

Ante este panorama, las autoridades recomiendan:

Evitar circular por calles inundadas.

No acercarse a zonas con cables o artefactos eléctricos mojados.

Permanecer en lugares cerrados hasta que cesen las lluvias.

En caso de estar en un vehículo durante una tormenta eléctrica, no descender ni buscar refugio al aire libre.

Estas medidas apuntan a reducir riesgos por descargas eléctricas o accidentes en zonas con acumulación de agua.

Qué se espera para el domingo

De cara al domingo electoral, el pronóstico anticipa una mejoría del tiempo, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas que irán de 12 a 23 grados.

Pese al alivio, el suelo continuará saturado en varios puntos del AMBA, por lo que se recomienda precaución al circular y seguir atentos a los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Alertas en otras provincias

El mapa del SMN también muestra alertas activas por tormentas y vientos en gran parte del país.

El AMBA, la Costa Atlántica y el norte de Buenos Aires siguen bajo alerta naranja por tormentas.

También hay zonas bajo vigilancia en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y la Patagonia, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 80 km/h.