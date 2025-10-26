Robo a Pablo Cervi: la Policía neuquina actuó de inmediato y siguen el caso de cerca

Una noche de violencia e impacto político

La calma del barrio Confluencia se quebró la noche del sábado, cuando tres delincuentes armados ingresaron por la fuerza a un quincho familiar y redujeron a sus ocupantes. En el lugar se encontraba el diputado nacional y candidato a senador Pablo Cervi, junto a sus familiares.

Según se informó, los atacantes —encapuchados y vestidos de oscuro— irrumpieron con violencia y maniataron a los presentes. En pocos minutos, lograron escapar con dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Cervi sufrió heridas en el cuero cabelludo, pero se encuentra fuera de peligro.

Investigación en marcha y operativo inmediato

Fuentes policiales confirmaron que el operativo se activó de forma inmediata tras el llamado de emergencia. Personal de la Comisaría 19, junto a equipos de Criminalística y Delitos, llegaron al lugar y realizaron los primeros peritajes.

En el domicilio se secuestraron precintos, fragmentos de alambre y elementos con posibles rastros genéticos que ya fueron enviados a laboratorio. Además, se relevaron cámaras de seguridad de toda la zona para reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Desde la fuerza provincial destacaron el trabajo coordinado entre las distintas divisiones, que permitió preservar la escena y comenzar la investigación sin demoras.

Seguridad bajo seguimiento provincial

Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial indicaron que se sigue de cerca la evolución del caso y que se reforzaron los patrullajes en la zona. Las autoridades mantienen contacto con la familia del legislador, que ya fue contenida y asistida tras el violento episodio.

El Gobierno provincial reiteró su compromiso con el esclarecimiento del hecho y la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en todo el territorio neuquino, especialmente en sectores residenciales que registran mayor tránsito nocturno.

Una investigación compleja y sin indicios políticos

Las primeras pericias descartan por el momento una motivación política. Todo apunta a un robo planificado con fines económicos, ejecutado por un grupo que conocía la zona.

La Policía avanza con una investigación amplia, que incluye rastreo de llamadas y análisis de cámaras, mientras los efectivos continúan desplegados en puntos estratégicos de la ciudad.

Neuquén: reacción, trabajo y seguimiento

El caso generó preocupación y solidaridad en distintos sectores, aunque también resaltó la rápida capacidad de respuesta de las fuerzas provinciales, que actuaron en tiempo récord para asistir a las víctimas y preservar pruebas clave.

Mientras la investigación sigue su curso, tanto Cervi como su familia se encuentran en buen estado y agradecieron la atención recibida. El hecho deja en evidencia la gravedad del ataque, pero también una respuesta policial y gubernamental que se mantuvo activa desde el primer minuto.