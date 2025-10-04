Mauricio Macri pidió unidad y anticipó reformas del Gobierno después del 27

El expresidente Mauricio Macri se refirió este sábado a la reunión que mantuvo el viernes con Javier Milei en la Quinta de Olivos. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, afirmó que confía en que, tras los comicios legislativos del 26 de octubre, el Gobierno iniciará una nueva etapa orientada a implementar reformas estructurales.

“La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”, expresó Macri.

El encuentro, que se extendió por una hora y media, fue confirmado por el propio Milei. Según el Presidente, el objetivo fue “acordar trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios”.

Llamado a la unidad y respaldo político

En su publicación, Macri sostuvo que espera que “los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite”.

El exmandatario hizo hincapié en la necesidad de consolidar una alianza política que permita sostener la agenda de reformas del oficialismo. En el encuentro también participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El mensaje fue interpretado como un respaldo directo al presidente Milei, en un contexto de turbulencias económicas y tensiones políticas internas, marcadas por el caso Espert y las negociaciones de cara al cierre de campaña.

Expectativas tras las elecciones del 26 de octubre

Macri subrayó que “las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes”, aunque advirtió que ello requiere “compromiso con una agenda real y metas a cumplir”.

El expresidente insistió en que el 26 de octubre será una fecha clave para iniciar una nueva etapa política, centrada en el diálogo entre el oficialismo y los sectores que comparten la idea de un cambio estructural.