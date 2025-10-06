Milei lanzó un nuevo spot de campaña electoral de La Libertad Avanza 

El presidente Javier Milei lanzó hoy en redes sociales un nuevo spot de video para la campaña de La Libertad Avanza, dirigido de manera genérica a todas las provincias del país, y que concluye con el mismo lema que venía utilizando hasta ahora: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

A lo largo de 48 segundos, el video alterna imágenes en primer plano del Presidente, con otras donde puede vérselo saludando desde el balcón de la Casa de Gobierno a una multitud en Plaza de Mayo, o mezclado entre seguidores que pugnan por darle la mano o llevarse una foto.

“En el año 2023 los argentinos nos enfrentamos a un punto de inflexión y decidimos tomar el camino que cambie para siempre la historia de nuestro país”, comienza expresando el jefe del Estado en el spot publicitario publicado en su cuenta de la red social X.

Milei recalca que “desde que asumimos estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Sabemos que el camino es arduo, pero es el único camino posible para vivir mejor. Por eso tenemos que seguir avanzando, haciendo las reformas que faltan”.

Destaca además, en una toma en la que está rodeado de escolares, que “todos los demás caminos se intentaron y fracasaron”, y sostiene que “si frenamos ahora, volvemos al pasado y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura”.

El mandatario mirando de frente a la cámara enfatiza: “No aflojemos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. La libertad avanza o Argentina retrocede”.

El video finaliza con una voz en off que señala: “En tu provincia vota por Milei votando por sus candidatos. Vota por la libertad. Avanza”, mientras la pantalla es ocupada por una imagen en fondo violeta del partido oficialista.