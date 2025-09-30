Milei pide a los argentinos votar por “la libertad y el futuro”

El presidente, Javier Milei, volvió a poner el foco en las elecciones legislativas de octubre durante la presentación del libro Cambia la Música, del economista Salvador Di Stefano, en la Sociedad Rural de Buenos Aires.

En su discurso, Milei destacó los avances de sus primeros meses de gestión, como la baja de la inflación, la eliminación de regulaciones y la reducción de impuestos, especialmente en el sector agropecuario. Subrayó que el camino de transformación aún implica sacrificio y esfuerzo, pero insistió en que la dirección es la correcta.

El mandatario envió un mensaje directo de cara a los comicios: “Espero que los argentinos voten por la libertad, la esperanza y el futuro, y no vuelvan al pasado; lo otro ya falló”. Además, criticó a la oposición y a la mayoría circunstancial del Congreso, que según él obstaculiza la consolidación de sus políticas y genera inestabilidad en los mercados.

Milei proyectó que, de mantenerse su rumbo económico, la Argentina podría alcanzar niveles de desarrollo comparables a España en 10 años, Alemania en 20 y Estados Unidos en 30, y destacó los beneficios de su modelo sobre sectores estratégicos.

El acto contó con la presencia de empresarios, referentes del sector económico y seguidores del presidente, y sirvió para reafirmar su mensaje de continuidad y cambio estructural.