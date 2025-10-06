Elecciones récord: el alto costo de reimprimir boletas tras la baja de Espert

El diputado libertario José Luis Espert renunció este domingo a su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, tras admitir en un video haber recibido una millonaria transferencia del empresario Fred Machado.

La decisión genera un desafío inmediato para el Gobierno, que ahora debe definir si procede a reimprimir las boletas de la Boleta Única de Papel (BUP), donde figura la imagen de Espert junto a los demás candidatos. Este nuevo sistema electoral debutará a nivel nacional en las próximas elecciones, agrupando a todos los postulantes en la misma boleta, diseñada y confeccionada con anticipación por imprentas contratadas mediante licitación estatal.

El principal obstáculo es logístico: en la provincia de Buenos Aires, las boletas ya fueron recibidas el lunes pasado, lo que imposibilita cualquier reimpresión a tiempo para los comicios. Esto significa que, a pesar de la renuncia, el nombre y la foto de Espert permanecerán visibles para los votantes.

Por otro lado, el costo económico es otro factor crítico. Se estima que una reimpresión de todas las boletas únicas implicaría un gasto adicional de unos $15.000 millones, convirtiendo esta elección en la más cara de la historia argentina.

Así, el Gobierno enfrenta un dilema entre el plazo logístico imposible y el impacto económico del cambio, mientras los votantes deberán decidir el 26 de octubre con una boleta que todavía incluirá a un candidato que ya no participa en la contienda.