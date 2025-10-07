La Justicia imputó a José Luis Espert por lavado de 200 mil dólares

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación penal contra el diputado nacional José Luis Espert, referente de La Libertad Avanza (LLA), por presunto lavado de dinero.

La causa se desprende de una denuncia presentada por Juan Grabois, dirigente de Fuerza Patria (FP), quien solicitó indagar el origen de los fondos que el legislador habría recibido en 2020.

Según confirmó el diario La Nación, la Justicia investiga el ingreso de 200.000 dólares en la cuenta de Espert, transferidos por el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente acusado de narcotráfico, lavado de activos y estafas en Estados Unidos.

El vínculo con Federico “Fred” Machado

Machado, que enfrenta un pedido de extradición del gobierno de Estados Unidos, fue señalado como líder de una red vinculada al tráfico internacional de drogas y operaciones financieras irregulares.

De acuerdo con la denuncia, Espert habría recibido el dinero “de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”, actualmente investigada por el Distrito Judicial Este de Texas.

Los investigadores buscan determinar si los movimientos bancarios registrados en 2020 se corresponden con maniobras de lavado de activos, tal como planteó Grabois en su presentación.

La posición de Espert y los próximos pasos judiciales

Hasta el momento, el diputado libertario no realizó declaraciones públicas sobre la imputación.

La causa se encuentra en etapa preliminar y podría derivar en un pedido de declaración indagatoria en las próximas semanas, dependiendo del avance de las pericias financieras solicitadas por la Fiscalía Federal de San Isidro.

Contexto político y repercusiones

El caso adquiere relevancia por el rol de Espert dentro del oficialismo libertario y por el enfrentamiento político con Juan Grabois, uno de los referentes del espacio opositor de izquierda.

La imputación podría tener impacto en el debate parlamentario, en un contexto de tensión entre distintos sectores del Congreso Nacional.