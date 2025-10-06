La Libertad Avanza pide reemplazar a Espert por Santilli y reimprimir boletas

La coalición oficialista La Libertad Avanza (LLA) presentó este lunes ante la Justicia y la Junta Electoral la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional y el pedido de reemplazarlo por Diego Santilli al frente de la lista. Además, solicitó la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El argumento central del pedido se basa en la necesidad de “preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral”, según consta en la presentación firmada por los apoderados de la alianza, Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño.

Sin embargo, la solicitud generó rechazo inmediato en varios sectores de la oposición. La lista encabezada por Fernando Gray presentó una impugnación ante la Junta Electoral, mientras que Fuerza Patria anunció que hará lo propio en las próximas horas.

Uno de los principales cuestionamientos radica en el alto costo que implicaría la reimpresión de las boletas únicas: se estima un gasto adicional de entre 10 y 12 millones de dólares, lo que convertiría a esta elección en una de las más costosas de la historia reciente. En su presentación, La Libertad Avanza no especificó quién asumiría el financiamiento de esa eventual reimpresión.

El pedido oficialista también incluye las renuncias de Lucía Elizabeth Bernardoni (ubicada en el puesto 34) y María Gabriela Gobea (orden 5). En todos los casos, se solicitó aplicar el corrimiento de candidatos del mismo género, conforme al artículo 7° del Decreto 171/2019, reglamentario de la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política.

Esa normativa dispone que, ante una vacancia, renuncia o fallecimiento, el reemplazo debe realizarse con una persona del mismo género que continúe en la lista, garantizando así la alternancia y el equilibrio entre hombres y mujeres previsto en el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral.

En este caso, la propuesta de LLA establece que Diego Santilli pase a ocupar el primer lugar de la lista, en reemplazo de Espert, y que se efectúen los corrimientos ascendentes correspondientes para mantener la paridad de género.

Además de la presentación ante la Junta Electoral, los apoderados de La Libertad Avanza también notificaron la renuncia de Espert al juzgado federal N° 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, para formalizar el trámite ante la Justicia Electoral.