Una mujer de 95 años, abuela del influencer Pablo Pizzurno, fue víctima de un violento ataque en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires.

Según relató su nieto en redes sociales, la agresión se produjo cuando una persona tocó el timbre del departamento ubicado en una planta baja, preguntó por él y, al recibir como respuesta que ya no vivía allí, golpeó a la mujer en el rostro, provocando su caída al suelo.

“Sepan lo que hay atrás de los suplementes y alimentos”, aseguró Pizzurno en una transmisión en vivo. Entre lágrimas, agregó: “Se metieron con mi abuelita, que me crió”.

El influencer, que cuenta con más de 230 mil seguidores en Instagram, vinculó el hecho con las amenazas que viene recibiendo desde que denunció irregularidades en el mercado de suplementos deportivos.

“La mafia de los suplementos”: la denuncia previa

Días antes del ataque, Pizzurno había publicado un video titulado “La mafia de los suplementos”, donde advertía sobre presuntas prácticas fraudulentas en el sector.

El joven sostiene que muchas empresas no cumplen con las cantidades reales de proteína, creatina u otros componentes que figuran en las etiquetas.

En una de sus investigaciones, aseguró que 30 de 50 creatinas analizadas en Argentina contenían azúcar en lugar de la sustancia declarada. A pesar de esas irregularidades, los productos continúan vendiéndose sin sanciones.

Pizzurno afirmó que tras difundir estos resultados recibió cartas documento, amenazas de muerte e intentos de hackeo, lo que atribuye a una red de intereses económicos vinculados a la industria.

Quién es Pablo Pizzurno y en qué consiste “Proyecto Suplemento”

Pablo Pizzurno es creador de “Proyecto Suplemento”, una iniciativa que busca brindar información transparente a los consumidores bajo la consigna: “¿Sabés qué hay en el suplemento que tomás?”.

Además, impulsa el “Proyecto Alimento”, donde analiza la calidad de productos como aceites de oliva y mieles, mediante estudios de laboratorio que contrastan las etiquetas con los valores reales.

Su objetivo, según explica, es promover el consumo responsable y la fiscalización pública sobre el contenido de los alimentos y suplementos que se comercializan en el país.

Intervención policial y pedido de seguridad

Hasta el momento, no se informó si la familia realizó una denuncia formal ante las autoridades. Fuentes cercanas al influencer señalaron que Pizzurno se encuentra evaluando medidas legales y de seguridad para proteger a sus allegados.

El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde seguidores y colegas expresaron su apoyo y exigieron una investigación urgente para esclarecer lo ocurrido.