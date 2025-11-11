Reacomodamiento en el corazón del poder

La Casa Rosada volvió a ser escenario de movimientos intensos. Luego de la salida de Guillermo Francos, el presidente Javier Milei continúa ajustando el Gabinete y definiendo un nuevo esquema de nombres y funciones para los próximos meses.

En las últimas horas se oficializó la renuncia de José Luis Vila, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos, mediante el decreto 791/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por el propio Presidente y el nuevo jefe de Gabinete, en el marco del rediseño interno que impulsa el Ejecutivo.

El cambio no se detiene

Vila era uno de los funcionarios más cercanos a la gestión saliente de Francos, y su salida se interpreta como parte de una renovación general que busca fortalecer el equipo con figuras alineadas al nuevo esquema político y de gestión.

Desde el entorno presidencial aseguran que no se trata de un hecho aislado, sino de una transición ordenada que busca “modernizar” la estructura del Gobierno nacional y mejorar los procesos de decisión.

Nuevos nombres en evaluación

Entre los puestos que podrían verse afectados figuran áreas vinculadas a la coordinación parlamentaria, la gestión administrativa y las relaciones institucionales. Algunas dependencias pasarán a tener un control más directo desde la Jefatura de Gabinete, donde se busca mayor cohesión interna y eficiencia.

También se confirmó el traspaso de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, encabezada por Daniel Scioli, a la órbita de la Jefatura. El cambio se enmarca en una estrategia para centralizar las decisiones y reforzar el control político del Ejecutivo.

Una gestión que busca consolidarse

A menos de un año de haber asumido, Milei impulsa un reacomodamiento profundo que refleja su estilo: decisiones rápidas, foco en los resultados y tolerancia cero a la improvisación.

En el oficialismo destacan que estos movimientos forman parte de una etapa de consolidación del poder, en la que el Presidente busca dejar atrás las estructuras heredadas y rodearse de equipos que compartan plenamente su visión.