El ex presidente Alberto Fernández anunció este miércoles la muerte de Dylan, su perro de raza collie, y lo despidió con un conmovedor mensaje en sus redes sociales. El animal, que se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de su mandato, había acompañado al ex mandatario durante los cuatro años que vivió en la Quinta de Olivos.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Dylan vivía junto a Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero, donde era sacado a pasear diariamente por un paseador. En los últimos meses, vecinos de la zona lo habían visto desmejorado y con dificultades para caminar, producto de los problemas de salud que venía atravesando.

En su despedida, Fernández escribió en Instagram:

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”.

El ex mandatario agregó conmovido:

“En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

Dylan había sido un fiel compañero de Fernández desde antes de su llegada a la Presidencia, y su presencia se hizo habitual en actos oficiales, fotos familiares y redes sociales. El perro incluso inspiró una cuenta parodia en Twitter —“Dylan Fernández”— que ganó popularidad durante el gobierno del ex jefe de Estado.