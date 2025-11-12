Una fuga de gas en Caballito desató este miércoles por la tarde un incendio de gran intensidad, con llamas que alcanzaron los 12 metros de altura, según informaron los Bomberos de la Ciudad.

El hecho ocurrió en Riglos al 300, entre Formosa y Juan Bautista Alberdi, cuando personal de Edesur realizaba tareas por una emergencia eléctrica y rompió accidentalmente un caño de media presión.

Un hombre sufrió quemaduras y fue trasladado al Hospital Durand

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a un hombre con quemaduras severas en la parte superior del cuerpo, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Durand.

Bomberos controlaron el fuego tras un intenso operativo

El comandante Diego Coria, de los Bomberos de la Ciudad, explicó que se desplegaron cuatro líneas de ataque y dos frentes de trabajo para controlar el foco ígneo.

“El incendio está controlado. Ya bajó la altura de la llama. Un masculino sufrió quemaduras y fue transferido al Durand. Hay 40 bomberos trabajando”, detalló Coria.

Según el oficial, las tareas incluyeron excavaciones a ambos lados de la fuga para permitir que Metrogas colocara una prensa sobre el caño afectado. “No hay peligro de explosión”, aseguró.

Vehículos afectados y tránsito cortado

A causa del calor, dos motocicletas resultaron completamente quemadas dentro de un estacionamiento cercano y un automóvil sufrió daños parciales.

El tránsito permanece cortado sobre la calle Riglos entre Formosa y Alberdi, mientras Defensa Civil y personal de Metrogas continúan los trabajos de seguridad y verificación de fugas residuales.

Vecinos relataron el momento del estallido

Leila, una vecina de la cuadra, contó a TN que la secuencia fue repentina:

“Empezamos a escuchar mucho ruido y cuando nos asomamos eran llamaradas. Llamamos a la policía y los bomberos llegaron enseguida con el camión hidrante”.

El fuego, visible desde varias cuadras a la redonda, alcanzó el frente de un edificio y generó gran conmoción entre los residentes.