La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso la inmediata inhabilitación de un conductor de Bella Vista, Tucumán, luego de que circularan en redes sociales varios videos en los que se lo veía realizando maniobras de riesgo extremo. En las imágenes, el hombre superaba los 170 km/h, conducía de manera imprudente y trasladaba a su hijo menor en el asiento delantero sin cinturón de seguridad, una infracción gravísima por poner en peligro su vida.

Tras múltiples denuncias de usuarios, el organismo dependiente del Ministerio de Transporte pidió a la autoridad local la suspensión de la licencia y citó al conductor para que se someta a una evaluación psicofísica y psicotécnica, instancia que definirá si está apto o no para volver a manejar.

Fuentes oficiales confirmaron además que el involucrado también difundió videos donde conducía una motocicleta a más de 100 km/h, nuevamente sin respetar ninguna medida de seguridad.

La ANSV volvió a insistir en que el exceso de velocidad es uno de los factores que más aumenta las probabilidades de siniestros viales y remarcaron la importancia del uso del cinturón de seguridad y del traslado adecuado de menores: los niños de hasta 10 años deben viajar en el asiento trasero con sistema de retención infantil.