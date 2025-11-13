¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 13 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
INDIGNACIÓN

A 170 km/h y con su hijo sin cinturón: le sacaron la licencia a un conductor de Tucumán

La Agencia Nacional de Seguridad Vial advirtió sobre el efecto imitador que generan estos videos.

Por Redacción

Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 19:00
PUBLICIDAD
La ANSV intervino tras recibir denuncias por videos donde se lo ve a alta velocidad y sin medidas básicas de protección.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso la inmediata inhabilitación de un conductor de Bella Vista, Tucumán, luego de que circularan en redes sociales varios videos en los que se lo veía realizando maniobras de riesgo extremo. En las imágenes, el hombre superaba los 170 km/h, conducía de manera imprudente y trasladaba a su hijo menor en el asiento delantero sin cinturón de seguridad, una infracción gravísima por poner en peligro su vida.

Tras múltiples denuncias de usuarios, el organismo dependiente del Ministerio de Transporte pidió a la autoridad local la suspensión de la licencia y citó al conductor para que se someta a una evaluación psicofísica y psicotécnica, instancia que definirá si está apto o no para volver a manejar.

Fuentes oficiales confirmaron además que el involucrado también difundió videos donde conducía una motocicleta a más de 100 km/h, nuevamente sin respetar ninguna medida de seguridad.

La ANSV volvió a insistir en que el exceso de velocidad es uno de los factores que más aumenta las probabilidades de siniestros viales y remarcaron la importancia del uso del cinturón de seguridad y del traslado adecuado de menores: los niños de hasta 10 años deben viajar en el asiento trasero con sistema de retención infantil.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD