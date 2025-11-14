Los 24 senadores electos en los comicios del 26 de octubre jurarán en sus cargos el 28 de noviembre, a partir de las 11, en una sesión preparatoria convocada por la Cámara de Senadores.

La información fue confirmada por fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas (NA).

Con esta sesión, el Senado retomará su actividad antes del recambio previsto en la Cámara de Diputados para el 10 de diciembre.

Coordinación entre Villarruel y Bullrich

Reunión por la agenda legislativa

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió a la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, en un encuentro que ambas describieron como “positivo” y “constructivo”.

Bullrich destacó que Villarruel se mostró “muy colaborativa” para acompañar los proyectos del Gobierno en la Cámara alta.

Por su parte, Villarruel señaló ante periodistas acreditados —entre ellos NA— que “siempre hubo colaboración” y remarcó su voluntad de que “se respete la Constitución”.

Definición del funcionamiento interno

Villarruel indicó que conversaron sobre “los distintos proyectos de ley” y sobre el funcionamiento del bloque de La Libertad Avanza. Además, aclaró que no tiene facultades para “obstaculizar o interrumpir el ejercicio parlamentario” y que su intención es ordenar la dinámica interna de la Cámara.