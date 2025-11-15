Un incendio de importantes dimensiones se desató este sábado por la tarde en una fábrica textil ubicada en Villa Celina, partido de La Matanza, en el límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fuego se inició alrededor de las 15 en un depósito situado en la intersección de Stanford y la colectora Riccheri. Las causas aún no fueron determinadas.

Intervención de bomberos y situación en el lugar

Cinco dotaciones de bomberos trabajan en la zona para contener el avance de las llamas y evitar que se propaguen hacia construcciones cercanas.

Edificio con pérdidas totales

Según informaron fuentes del operativo, el fuego causó pérdidas totales en el edificio fabril debido a la rápida expansión dentro del depósito.

Testimonios y primeras precisiones

El jefe de seguridad de la empresa, Simón Abraham, confirmó que el establecimiento se encontraba cerrado al momento del inicio del incendio y que no había empleados dentro de la fábrica.

Detalló además que la firma colabora con los bomberos de La Matanza en la provisión de información técnica sobre el lugar.

Noticia en desarrollo.