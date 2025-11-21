La Ayuda Escolar Anual es uno de los beneficios que la ANSES otorga a familias de todo el país para acompañar la trayectoria educativa de niñas, niños y adolescentes. Se paga una vez por año, al inicio del ciclo lectivo, y aunque el calendario escolar actual está por terminar, es importante saber cómo tramitarla para el próximo año.

Este beneficio está destinado a quienes cobran Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación Familiar por Hijo (SUAF), siempre que los chicos estén escolarizados y se cumplan ciertos requisitos.

Actualmente, la ayuda escolar es de $85.000 por cada hijo, monto que se deposita en forma automática una vez validada la información.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES?

El beneficio está disponible para dos grupos:

Personas que reciben Asignación Universal por Hijo o por Hijo con Discapacidad .

Personas que cobran Asignación Familiar por Hijo o por Hijo con Discapacidad.

Además, es necesario que los chicos cumplan con las siguientes condiciones:

Tener entre 45 días y 17 años (el pago se realiza hasta el mes en que cumplan 18).

Asistir a una institución educativa reconocida oficialmente (nivel inicial, primario o secundario).

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad. Pueden acceder si asisten a una escuela especial, reciben apoyo pedagógico, participan en talleres protegidos, realizan actividades de formación laboral o están en tratamientos de rehabilitación.

Paso a paso para solicitar la Ayuda Escolar

El trámite es sencillo y se hace en pocos minutos:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar al menú “Hijos”. Seleccionar “Presentar Certificado Escolar” para generar el formulario. Llevar ese formulario a la escuela, donde deberán completarlo y firmarlo. Sacarle una foto o escanearlo. Volver a mi ANSES y cargarlo en “Hijos” → “Presentar Certificado Escolar”.

Un dato clave: cada año, la escolaridad debe acreditarse antes del 31 de diciembre para poder recibir el pago en el ciclo lectivo siguiente.