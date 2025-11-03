El presidente Javier Milei convocó a los legisladores electos de La Libertad Avanza (LLA) a una reunión que se realizará este martes en la Casa Rosada, donde comenzará a trazar la estrategia parlamentaria para el próximo año. El encuentro está previsto para las 13 horas y reunirá a los 51 diputados que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre.

Según fuentes oficiales, el objetivo del mandatario es iniciar el trabajo conjunto sobre las reformas estructurales que pretende impulsar en el Congreso, entre ellas la modernización laboral, la reforma tributaria, el nuevo Código Penal y la Ley de Presupuesto.

La convocatoria se da una semana después de las elecciones legislativas y se enmarca en la intención de Milei de ordenar políticamente el bloque libertario, que será clave para sostener la agenda de gobierno durante 2026. En paralelo, el Presidente también tiene previsto recibir el miércoles a los senadores electos, en un encuentro similar encabezado por el propio jefe de Estado y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Entre los asistentes confirmados figura Diego Santilli, designado como ministro del Interior, quien participará en su nuevo rol dentro del Gabinete. Desde el oficialismo aclararon que el exdiputado no intervendrá como legislador, sino como parte del equipo de gobierno encargado de articular consensos con las provincias y el Congreso.

En tanto, los dirigentes del PRO que compartieron boleta con los libertarios no fueron invitados al cónclave, una señal de que Milei busca marcar límites en la alianza parlamentaria con el macrismo. Así, no estarán presentes Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis ni Antonela Giampieri, quienes obtuvieron bancas por Buenos Aires y la Ciudad.

Desde Balcarce 50 confirmaron que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente nacional de LLA, también será parte del encuentro.