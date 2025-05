Hubo baja participación, con fuerte caída respecto de las anteriores

El porcentaje oficial de participación electoral en los comicios legislativos porteños fue del 56 por ciento, según se confirmó apenas minutos después del cierre de las mesas, practicado a las 18.

En comparación con las últimas elecciones generales porteñas de 2023, donde la participación fue del 76,7, la caída fue de 20 puntos. Con respecto a los comicios legislativos porteños del 2021, es decir, cuatro años atrás, la diferencia se reduce a 17 puntos, con 73,4 por ciento en aquella oportunidad.

Antes, el director de la encuestadora Zuban Córdoba, Gustavo Córdoba, analizó la baja participación en las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que “es bastante coherente con lo que hemos visto en materia electoral en este 2025”.

En este sentido, recordó que “cinco elecciones hemos tenido ya y, en promedio, la participación ha sido más baja de lo esperado. Ha caído el voto en blanco y el impugnado, ya que antes esa persona iba a votar y dejaba manifiesta su disconformidad. Hoy, en cambio, ni siquiera se toman el trabajo de ir a votar. Eso es un dato relevante”, sostuvo en una entrevista radial a AM750.

Según Córdoba, “todo lo que está pasando en materia de peleas políticas, los videos de IA, generan muy pocos incentivos para que la gente común vaya y vote. Si agregamos que esta elección moviliza mucho menos que una ejecutiva, tenemos un cóctel perfecto de una elección en la cual si llegásemos al 60% yo festejaría, aunque creo que vamos a estar más cerca del 50% que del 60%”.

Según el analista político, que estas elecciones se sientan como nacionales es producto de que “en Capital Federal se concentra la mayor cantidad de poder económico, político y mediático, entonces todo lo que ocurre en Capital Federal se nacionaliza por el solo hecho de pasar allí. Yo vivo en Cordoba y estoy mas enterado de las veredas que rompen y arreglan los intendentes de Buenos Aires que de las que arreglan nuestros propios intendentes”.

“A eso hay que agregarle que hubo un intento velado de fuerzas políticas de nacionalizar la campaña. Parecía que íbamos a votar un presidente en Capital Federal y no concejales. Eso me parece que es un error estratégico porque no coincide la agenda de algunas campañas con la agenda ciudadana a la hora de votar. Si sos porteño no vas a estar pensando en el liderazgo de Milei, sino que lo que pasa en tu comuna, en tu barrio”, agregó.

Por último, advirtió que “esta elección parece ser la primera en la que los oficialismos no van a ganar”.

“Pueden ser los dos oficialismos, el local y el nacional, los que pueden perder la elección. La gran incógnita aquí es la probable alianza a futuro de el PRO y La Libertad Avanza para octubre. Estamos viendo que el PRO no necesita tanto a LLA como si LLA al PRO para tener un horizonte de triunfo en octubre. Tenemos números muy parejos a nivel nacional entre el peronismo y LLA y, cuando sumamos al PRO a LLA allí si los libertarios obtienen un triunfo claro, sino sería un empate”, aseguró.

“Tres meses atrás LLA media 38 puntos en todo el país, mientras que el PRO solo tenía 4 puntos. Tres meses después, a un punto por mes, LLA tiene 35 puntos y el PRO subió de 4 a 7 puntos. Cada punto que perdió LLA lo recuperó el PRO. Creo que la pelea es real y seria muy poco creíble para ambos electorados que se amiguen después”, cerró.