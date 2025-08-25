Las elecciones legislativas en Argentina están programadas para octubre de 2025, con un cronograma que establece las fechas para cada etapa electoral. Los ciudadanos podrán consultar el padrón electoral nacional, así como los padrones provinciales y municipales, para conocer con exactitud sus lugares de votación y las mesas asignadas.

Para votar, será necesario presentar documentos oficiales válidos. Además, se recuerda la importancia de mantener actualizados los datos personales y de domicilio. Para ello, existen diferentes mecanismos y puntos habilitados para tramitar la renovación o actualización del DNI en diversas provincias.

Cada provincia tendrá su formato pero siempre en Boleta Única

En la provincia de Corrientes, por ejemplo, se podrá consultar el padrón electoral provincial para las elecciones locales que se realizarán el domingo 31 de agosto. Esta información permitirá a los electores conocer la ubicación exacta de su mesa y lugar de votación.

En Córdoba, durante esta semana se habilitarán tres puntos en distintos barrios de la ciudad para realizar trámites relacionados con el DNI y la tarjeta SUBE. Estos operativos buscan facilitar el acceso a documentos fundamentales para poder votar sin inconvenientes.

En cuanto a la localidad de La Matanza, la Cámara Electoral decidió revertir los cambios recientes en los padrones electorales que modificaban las escuelas designadas para votar, calificando dichas modificaciones como “extemporáneas e imprevistas”. Por lo tanto, no habrá alteraciones en los lugares de votación en esa jurisdicción.

Algunas provincias han optado por desdoblar sus elecciones locales, adelantando los comicios antes del 26 de octubre, fecha fijada para las elecciones nacionales, lo que implica un calendario electoral particular en distintas regiones.

Se detectaron irregularidades en el padrón electoral de Mendiolaza, Córdoba, donde un empleado municipal facilitaba su dirección para tramitar licencias de conducir a personas que no residían en la zona, lo que infló artificialmente el padrón electoral local.

Por último, el Gobierno informó que en las elecciones nacionales de octubre se implementará el sistema de Boleta Única de Papel. Para facilitar su uso, se puso a disposición un simulador online que explica cómo emitir el voto correctamente y evitar errores que puedan anularlo.