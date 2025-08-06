Otro golpe al "deficit cero" del Gobierno: Diputados aprobó la emergencia pediátrica

Este miércoles, la Cámara de Diputados, en sesión especial, aprobó proyectos que el Gobierno considera críticos para el equilibrio fiscal. Entre ellos, se destacó la declaración de la emergencia pediátrica, que apunta a garantizar recursos para el Hospital Garrahan, y un proyecto para incrementar el financiamiento de las universidades públicas.

Las iniciativas fueron impulsadas por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y bloques provinciales, y generaron un nuevo desafío para la administración de Javier Milei, que insiste con la política de déficit cero.

Durante la sesión, se aprobó la emergencia en pediatría, una medida que busca asegurar el financiamiento de instituciones sanitarias claves, como el Hospital Garrahan, en medio de un contexto de alerta por la situación de los recursos pediátricos a nivel nacional.

También fue aprobado un proyecto para aumentar el presupuesto destinado a universidades públicas, una demanda reiterada por parte de rectores, estudiantes y sindicatos docentes, ante los recortes aplicados en los primeros meses del año.

Avanza el reclamo por los ATN: cita clave el 13 de agosto

Otro punto saliente de la jornada fue la aprobación de un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para que emita dictamen sobre el proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), previamente aprobado por el Senado.

El debate en comisión quedó fijado para el miércoles 13 de agosto a las 12 horas. Estos fondos son reclamados por los gobernadores provinciales, que exigen al Poder Ejecutivo Nacional una mayor equidad en la asignación de los recursos.

Rechazo oficialista y advertencias por el costo fiscal

Desde el bloque oficialista La Libertad Avanza, el presidente de bancada Gabriel Bornoroni expresó su rechazo a los proyectos argumentando que "nadie dice de dónde va a salir la plata", en línea con la política de ajuste impulsada por el Ministerio de Economía y el presidente Javier Milei.

Funcionarios del Gobierno nacional también criticaron el “oportunismo” de tratar estos temas a pocos días del inicio formal de la campaña electoral.

Incidentes fuera del Congreso y operativo policial

Mientras se desarrollaba el debate en el recinto, en las inmediaciones del Congreso de la Nación se registraron incidentes durante manifestaciones convocadas por diversas organizaciones sociales y gremiales.

La Policía Federal desplegó un operativo con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y vallados, en el marco del protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.