El papá de Solange apuntó contra Alberto Fernández en el inicio del juicio

Con el testimonio de Pablo Musse (63) y Teresa Oviedo (63), padres de Solange Musse, comenzó este lunes el juicio contra dos funcionarios del Centro Operativo de Emergencias (COE) de Córdoba, acusados de abuso de autoridad durante la cuarentena por Covid-19 en 2020. La causa se centra en impedir que Pablo pudiera despedirse de su hija, quien atravesaba un cáncer terminal.

Los imputados son el médico Eduardo Andrada, entonces director del COE de Huinca Renancó, y Analía Morales, asistente social del organismo en Río Cuarto, quien también declaró durante la jornada. Morales sostuvo su inocencia, afirmando que nunca tuvo conocimiento de ejercer funciones como autoridad del COE en Huinca Renancó. Andrada, en tanto, comunicó a través de su abogado que declarará en otra instancia del juicio.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 16 de agosto de 2020, en plena vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Ese día, Pablo viajó más de 700 kilómetros desde Plottier, Neuquén, para acompañar a Solange en sus últimos días. Sin embargo, en el retén de Huinca Renancó se le impidió el ingreso, al igual que a su cuñada Paola Oviedo, quien padece una discapacidad motriz.

Durante su testimonio, Musse relató con detalle el calvario que vivió junto a su cuñada, destacando la dureza del trato recibido por parte del COE y la Policía: “No pude ver a mi hija con vida por la mala decisión del director de un hospital. Hubo destrato y brutalidad, falta de humanidad. De mi parte, nunca los voy a perdonar”, expresó. Contó que los obligaron a regresar a Plottier, escoltados por varios móviles policiales, tras recorrer más de 1.400 kilómetros en 24 horas.

Además, Musse recordó con indignación la polémica “joda del cumpleaños en Olivos”, organizada mientras él vivía esta situación: “Realizamos denuncias penales contra Alberto Fernández y otros funcionarios que avalaron ese evento. Mi hija me esperaba para almorzar y no llegué; las últimas palabras que escuché de ella fueron: ‘Bendiciones, papá’. Falleció el 21 de agosto, pocas horas después de que el resultado de su hisopado llegara negativo”, concluyó.