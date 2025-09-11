El mercado cambiario argentino experimentó este jueves 11 de septiembre un aumento generalizado en todas sus cotizaciones, con el dólar al público subiendo cinco pesos y el dólar blue incrementándose diez pesos, alcanzando así su nivel más elevado desde el 29 de julio de 2024.

En el segmento oficial, el tipo de cambio mayorista registró una ganancia de 7,50 pesos, equivalente a un 0,5%, situándose en $1.431 para la venta. Este aumento se da en un contexto post elecciones bonaerenses, acumulando un alza de 76 pesos o 5,6% desde el domingo pasado.

El dólar al público se ofreció a $1.440 en el Banco Nación, con una suba de cinco pesos, equivalente al 0,3%. El Banco Central informó que el promedio minorista en entidades financieras fue de $1.439,78 para la venta y $1.387,52 para la compra.

Respecto al dólar blue, la cotización informal alcanzó $1.400 para la venta, aumentando diez pesos o un 0,7% en la jornada. Este es el precio más alto desde el 29 de julio de 2024, cuando se ubicó en $1.415. El día anterior, el blue había cerrado en $1.390, con una ganancia de cinco pesos o 0,4%, manteniéndose como la opción más económica dentro del mercado marginal.

En cuanto a los depósitos en moneda extranjera del sector privado, Max Capital informó que el 8 de septiembre se registró una caída de USD 42 millones. Sin embargo, desde el 15 de agosto de 2024, estos depósitos aumentaron en USD 13.549 millones, llegando a un total de USD 32.217 millones.

Dólar hoy: subas en todas las cotizaciones

La estrategia económica del Gobierno, que incluye una reducción de tasas y la liberación de fondos tras la próxima licitación de Letras, ha mostrado resultados positivos. Se espera que el viernes se inyecten $600 mil millones al mercado, contribuyendo a la dinámica cambiaria actual.

Finalmente, el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) elaborado por el Banco Central alcanzó el 9 de septiembre un nivel de 100,7 unidades, situándose en el punto de equilibrio teórico. Este comportamiento se da luego de un aumento del tipo de cambio oficial mayorista del 14% en julio y un 4,2% en lo que va de septiembre, tras una baja del 1% en agosto.