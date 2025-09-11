Fiscal se opone a la domiciliaria del adolescente acusado de matar a Kim Gómez

La fiscal que investiga el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en La Plata, rechazó el recurso de la defensa del menor de 14 años para acceder al arresto domiciliario, y resta que la jueza se pronuncie sobre esta solicitud.

En diálogo con Noticias Argentinas, la fiscal Carmen Ibarra informó que este jueves se realizó una audiencia de revisión en La Plata, donde se opuso al pedido formulado por los abogados del adolescente. Ahora, la magistrada María José Lescano deberá resolver la situación.

De este modo, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, integrada por los jueces Raúl Dalto y Silvia Oyhamburu, ratificó la decisión de la jueza y el menor de 14 años permanecerá alojado en un instituto de menores durante dos años con medidas de seguridad.

El adolescente de 17 años irá a juicio oral y público por homicidio en ocasión de robo.

El hecho ocurrió el 25 de febrero, en las calles 25 y 72, en la localidad platense de Altos de San Lorenzo, cuando los dos delincuentes abordaron a Florencia, madre de la pequeña, y a Kim mientras estaban dentro del vehículo.

Según la investigación, los malhechores, que merodeaban la zona minutos antes del ataque, sacaron a la madre del vehículo y escaparon a gran velocidad. La mujer corrió tras el automóvil gritando que su hija estaba adentro, y en un momento la tiraron del rodado, aunque Kim quedó enganchada y fue arrastrada unas 15 cuadras.

La huida terminó cuando los delincuentes chocaron contra un poste de luz, cayendo en una zanja, y luego se escaparon corriendo hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.

La niña de 7 años falleció casi de inmediato debido a las graves heridas sufridas.