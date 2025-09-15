¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 15 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
ACTUALIDAD

Milei coordina la campaña y prepara la cadena nacional del Presupuesto 2026

El presidente encabezó reuniones con su círculo de confianza para fijar fechas de campaña y revisar la agenda legislativa. Esta noche hablará por cadena nacional.

Por Redacción

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 18:39
PUBLICIDAD
La Libertad Avanza define fechas y territorios clave para las elecciones.

El presidente, Javier Milei, puso en marcha este lunes la planificación de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) con la realización de dos mesas de coordinación: la nacional y la bonaerense.

En la Casa Rosada, funcionarios de confianza de Milei, como Karina Milei, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Martín Menem, se reunieron para definir las fechas de aparición del presidente en distintas provincias y repasar la agenda legislativa, marcada por la insistencia en leyes vetadas y proyectos rechazados por el Ejecutivo.

El encuentro duró aproximadamente una hora y media y contó con la participación tardía del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien llegó por un turno médico.

Tras la jura del ministro del Interior Lisandro Catalán, la mesa bonaerense se enfocó en la distribución territorial y la estrategia para mejorar los resultados en Buenos Aires, donde LLA había perdido por 13 puntos frente a Fuerza Patria. Participaron los equipos encargados de la comunicación y de la coordinación electoral, aunque Milei no estuvo presente.

Paralelamente, el presidente se prepara para presentar el Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional grabada en Balcarce 50, que se emitirá a las 21. El mensaje enfatizará el equilibrio fiscal, el ajuste del gasto público y el esfuerzo de la población ante el apretón monetario, puntos que surgieron como autocrítica tras la derrota en Buenos Aires.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD