Milei coordina la campaña y prepara la cadena nacional del Presupuesto 2026

El presidente, Javier Milei, puso en marcha este lunes la planificación de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) con la realización de dos mesas de coordinación: la nacional y la bonaerense.

En la Casa Rosada, funcionarios de confianza de Milei, como Karina Milei, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Martín Menem, se reunieron para definir las fechas de aparición del presidente en distintas provincias y repasar la agenda legislativa, marcada por la insistencia en leyes vetadas y proyectos rechazados por el Ejecutivo.

El encuentro duró aproximadamente una hora y media y contó con la participación tardía del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien llegó por un turno médico.

Tras la jura del ministro del Interior Lisandro Catalán, la mesa bonaerense se enfocó en la distribución territorial y la estrategia para mejorar los resultados en Buenos Aires, donde LLA había perdido por 13 puntos frente a Fuerza Patria. Participaron los equipos encargados de la comunicación y de la coordinación electoral, aunque Milei no estuvo presente.

Paralelamente, el presidente se prepara para presentar el Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional grabada en Balcarce 50, que se emitirá a las 21. El mensaje enfatizará el equilibrio fiscal, el ajuste del gasto público y el esfuerzo de la población ante el apretón monetario, puntos que surgieron como autocrítica tras la derrota en Buenos Aires.