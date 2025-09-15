El Presidente viaja hoy a Paraguay y mantendrá encuentros con líderes políticos

El presidente, Javier Milei, partirá este lunes por la noche rumbo a Asunción, tras la transmisión de la cadena nacional en la que presentará el Presupuesto 2026. Su visita tiene como objetivo participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantener un encuentro bilateral con su par paraguayo, Santiago Peña.

El martes, Milei abrirá la CPAC a las 10:00 y luego tendrá una reunión privada con Peña, a quien también almorzará. Por la tarde, participará en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), donde disertará sobre “Tecnología y Crecimiento” frente a unos 1.500 jóvenes. Al día siguiente, el miércoles, se trasladará al Congreso de Paraguay para exponer en una sesión de honor, acompañando a legisladores y miembros de la Corte Suprema.

A su regreso a Argentina, Milei posará para una foto con los principales candidatos de La Libertad Avanza de todas las provincias, reforzando la presencia del partido de cara a las elecciones. La CPAC se desarrollará en el Hotel Sheraton de Asunción y contará con funcionarios de Peña, así como la participación de destacados invitados internacionales, entre ellos Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump.