Habilitan simuladores online para aprender a usar la Boleta Única en octubre

En las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre se utilizará, por primera vez a nivel nacional, la Boleta Única de Papel (BUP). Para familiarizar a la ciudadanía con este nuevo sistema, el Gobierno y la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitaron un simulador online que permite practicar el paso a paso de la votación.

Ese día se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas). Será una votación inédita, ya que la BUP fue reglamentada en 2024 mediante el Decreto 1049 y marca un cambio histórico en la forma de sufragar en Argentina.

En las 10 provincias que desdoblaron sus comicios —Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Misiones, Santa Fe, Formosa, Corrientes y Buenos Aires— y que ya eligieron a sus representantes locales, en estas elecciones solo se votarán diputados y senadores nacionales.

Cómo funciona el simulador de la BUP

Ingresar al portal oficial : disponible en Argentina.gob.ar o en el sitio de la Cámara Nacional Electoral .

Seleccionar el distrito electoral : por ejemplo, la provincia de Buenos Aires.

Visualizar la boleta de prueba : aparece un modelo con partidos y candidatos ficticios.

Elegir la opción deseada : se hace clic en el recuadro de la lista preferida; el cursor se transforma en una lapicera.

Confirmar el voto : aparece un mensaje de confirmación.

Doblar la boleta: siguiendo las indicaciones en su dorso, de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y el voto permanezca oculto.

El día de la elección, entre las 8 y las 18 horas, los votantes deberán concurrir a la mesa asignada, presentar el documento y recibirán la Boleta Única de Papel firmada por la autoridad de mesa, junto con un bolígrafo.

En la cabina, se marcará la preferencia en un solo casillero por categoría. La BUP presenta las listas de cada fuerza política en columnas verticales y las categorías de cargos en filas horizontales, lo que simplifica la elección y garantiza mayor transparencia.