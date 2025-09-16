Cristina Kirchner lanza un nuevo “Ay Milei” contra el Presidente

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional en la que presentó el Presupuesto 2026 y prometió que “lo peor ya pasó”.

“¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en 2018, cuando en realidad lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que hicieron carry trade desde 2016?...”, continuó Cristina Kirchner.

La expresidenta agregó: “Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… sí, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!”

Milei habló el lunes por la noche en cadena nacional para presentar el proyecto de Presupuesto 2026, con una serie de anuncios de alto impacto y tono electoral. El primer mandatario ratificó el rumbo del equilibrio fiscal, y prometió aumentos para el próximo año: 5% reales en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en pensiones por discapacidad.

Este martes, Cristina escribió en su cuenta de X:

“Tu ‘equilibrio’ en las cuentas, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’, se basa en endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica. Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111″.

En su presentación desde Casa Rosada, Milei destacó que hay una “relación directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la prosperidad”, y afirmó que “todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron”.

Cristina respondió:

“Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila. Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo…”

Y concluyó con un reclamo directo al Presidente:

“Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente… Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”.