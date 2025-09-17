Manifestantes celebraron el rechazo de Diputados a los vetos de Milei

Cientos de estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y miembros de diversas organizaciones sociales se congregaron este miércoles en el centro porteño, frente al Congreso de la Nación, para reclamar por el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

La manifestación contó con columnas de manifestantes de diferentes sectores de Buenos Aires y de otros que llegaron desde distintos puntos del país. En Plaza del Congreso, donde comenzó a desconcentrarse el grupo masivo, celebraron el rechazo de los vetos presidenciales que afectaban tanto la ley de financiamiento universitario como la declaración de emergencia pediátrica.

En el escenario principal estuvo presente el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien acompañó la resolución junto a otras autoridades universitarias, recibiendo el apoyo y los aplausos de los presentes.

La protesta comenzó en la noche del martes con un apagón masivo promovido por varias instituciones nacionales, y continuó este miércoles con la marcha en las inmediaciones del Congreso.

A la convocatoria de la comunidad educativa se sumó la movilización de trabajadores del Hospital Garrahan, quienes permanecen en paro en reclamo de mejoras en el sistema de salud pediátrica.